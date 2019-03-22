Пятница, 22 Марта 2019 13:19

АрмИнфо.Никто не <жертвует> государству деньги. Об этом на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны, национальной безопасности и внутренних дел заявил глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, касаясь процесса <добровольной передачи государству> средств и имущества со стороны некоторых лиц.

По его словам, эти люди лишь возвращают государству <расхищенные у него средства>. <И все это делается в рамках закона>,- заверил Ванецян, при этом отказавшись назвать имена лиц, <возвративших> государству <награбленное>. Отметим, что брат третьего президента РА Сержа Саргсяна Александр Саркисян уже <безвозмездно передал государству $18,5 млн>. О готовности <безвозмездно передать государству> цахкадзорский гостиничный комплекс <Голден Пэлс> заявил и экс-глава Таможенной службы РА Армен Аветисян. Находящийся под арестом по обвинению в ряде тяжких преступлений генерал Манвел Григорян также заявил о готовности <безвозмездной передачи государству> ряда земельных участков, принадлежащих ему.