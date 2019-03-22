Пятница, 22 Марта 2019 13:11

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с новоизбранным председателем Сената Парламента Республики Казахстан Даригой Назарбаевой, поздравив ее с избранием на этот высокий пост.

В ходе теплой и дружественной беседы президент Саркисян выразил уверенность в том, что богатый опыт и знания Дарилы Назарбаевой на новой должности наилучшим образом послужат дальнейшему прогрессу дружественного Казахстана, а также развитию армяно- казахских межпарламентских связей.

Президент Армен Саркисян пожелал Дариге Назарбековой здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в ответственной деятельности, а дружественному народу Казахстана- мира и благоденствия.

Президент Армении также направил поздравительное послание председателю Сената Казахстана Дариге Назарбаевой.

Подчеркнув важность армяно-казахских межпарламентских связей, президент Саркисян выразил надежду на то, что существующие между народами Армении и Казахстана дружественные отношения и взаимное уважение послужат прочной основой для углубления эффективного сотрудничества между парламентами двух государств.