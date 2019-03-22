Пятница, 22 Марта 2019 12:41

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки (АНКА) выступил с заявлением, в котором подтвердил свою принципиальную позицию об отрицании "Мадридских принципов".

Так, согласно сообщению АНКА, поступившем в АрмИнфо, организация поддерживает переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ в качестве

конструктивной платформы для продолжения переговоров, но прим этом отвергает предложения посредников по урегулированию, находящиеся сегодня на столе переговоров и более известные как "Мадридские принципы". АНКА считает "Мадридские принципы" глубоко ошибочным и в конечном итоге контрпродуктивными, препятствующими достижению мира и повышающими риски возобновленной военных действий.

"Мадридские принципы представляют собой глубоко асимметричные, требующие предварительных, стратегических и безвозвратных уступок со стороны Арцаха элементы в обмен лишь на смутные, отсроченные и обратимые обещания со стороны Азербайджана. Кроме того, поэтапность Мадридских принципов противоречит интересам Арцаха и полностью исходит из интересов Азербайджан. Эта некорректная формула не приведет к миру, а, скорее, создаст условия для продолжения конфликта и региональной нестабильности", - убеждены в АНКА.

АНКА также полагает, что Мадридские принципы приведут к полному переходу христианского Арцаха под власть мусульманского Азербайджана, со всеми вытекающими последствиями.

АНКА напомнила, что Азербайджан в течение последних 25 лет последовательно нарушал свои обязательства по трехстороннему соглашению о прекращении огня от 1994 года с Арменией и Арцахом, тем самым ставя под серьезный вопрос готовность Баку реализовывать обязательства в рамках Мадридского договора.

"Демократическое и прочное урегулирование карабахского конфликта должно основываться на праве граждан свободно выбирать правительство, под управлением которого они хотят жить. Мадридские принципы не касаются и даже не признают оккупацию Азербайджаном Арцвашена (Республика Армения) и отдельных частей или всего Шаумяна, Мартакерта и Мартуни (Республика Арцах)", - отмечают в АНКА, при этом подчеркивая, что нет никаких оснований или гарантий думать, что сдача со стороны Арцаха своих суверенных территорий каким-то образом обезопасит Нагорный Карабах, или сделает Азербайджан - менее агрессивным.

В АНКА также полагают, что дислокация международных миротворцев, вокруг Арцаха, фактически предотвратила бы или даже препятствовала новым атакам со стороны Азербайджана.

"Свободные граждане независимой Республики Арцах, построившие процветающую демократию после десятилетий советского правления и азербайджанской агрессии, заслуживают тех же демократических свобод и прав человека, которые мы лелеем как американцы. Граждане Республики Арцах посредством своего демократически избранного правительство имеют право принимать решения относительно своей судьбы, в том числе путем полного возвращения Арцаха к любым международным переговорам по вопросам статуса и безопасности", - заявили в АНКА.

АНКА призвал Соединенные Штаты продолжать посредническую миссию в рамках Минской группой ОБСЕ. "Мы также призываем все стороны отказаться от Мадридских принципов - глубоко ошибочного поэтапного и асимметричного подхода к разрешению конфликтов; разработать новый подход, основанный на демократии и самоопределении, который на горизонтальной основе и в пакетном формате позволит решить вопросы статуса и безопасности и присоединиться к Армении, требуя полного восстановления участия Республики Арцах во всех этапах мирных переговоров"