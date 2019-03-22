Пятница, 22 Марта 2019 12:17

АрмИнфо.Армянская делегация во главе с замглавы МИД РА Артаком Апитоняном приняла участие во Второй Конференции ООН на высоком уровне по сотрудничеству Юг-Юг, посвященная 40-летию принятия Плана действий в Буэнос-Айресе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Апитонян в своем выступлении выразил надежду, что используя огромный потенциал "сотрудничества Юг-Юг" совместно с усилиями международного сообщества, удастся создать новые и всеобъемлющие площадки по укреплению сотрудничества, на национальных, региональных и глобальных уровнях.

Замглавы МИД Армении также проинформировал, что в республике ведутся работы по гармонизации национальных приоритетов с долгосрочными и всеобъемлющими целями ООН в области устойчивого развития, которые будут созвучны с амбициозной программой реформ РА, которые были выдвинуты в стране после бархатной революции.

Реагируя на обвинения главы МИД Азербайджана касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Апитонян заметил, что Баку, избегая поисков решений конфликта на основе взаимных уступок, отклоняя основополагающий принцип международного права о праве народов на самоопределение и продолжая политику угрозы применения силы, создает реальные угрозы для существования населения Арцаха, мирного урегулирования конфликта и гармоничного развития нашего региона.

Замглавы МИД также коснулся политики блокады Армении, осуществляемой Турцией и Азербайджаном, в качестве фактора по препятствованию формирования в регионе добрососедской атмосферы и стабильного развития.

В рамках визита Апитонян провел ряд двусторонних встреч с коллегами из других стран.

Отметим, что глава МИД Азербайджана в ходе выступления на мероприятии заверил, что Азербайджан сможет внести больший вклад в сотрудничество Юг-Юг, если будет прекращена "оккупация ее территорий Арменией".