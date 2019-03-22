Пятница, 22 Марта 2019 12:15

АрмИнфо. Суждение премьер-министра Армении о том, что "предложение о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - это предложение не об изменении формата, а о его восстановлении", подлежит пояснению, поскольку нет в наличии документов и решений, которые могли бы подкрепить его обоснованность.

Так отреагировало азербайджанское внешнеполитическое ведомство на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на большой пресс-конференции относительно того, что предложение о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - это предложение не об изменении формата, а о его восстановлении.

В МИД Азербайджана призвали обратить внимание на последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором они однозначно выступили за неизменность формата переговорного процесса. В Баку убеждены, что данная позиция мирового сообщества служит серьезным посылом для Армении, а также свидетельствует о поддержке обоснованной позиции Азербайджана.

"Тем не менее, с целью разъяснения реалий переговорного процесса необходимо уделить внимание нижеследующим вопросам. Во-первых, резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 884 и 884 однозначно подтверждают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ АР, а также требуют незамедлительного, полного и безусловного вывода армянских войск. Эти резолюции составляют правовую основу урегулирования конфликта. Во-вторых, рассмотрим решение дополнительной встречи Совета министров СБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 года. Как известно, в этом документе действующему председателю ОБСЕ поручено созвать в Минске мирную конференцию по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и в этой связи в документе отмечается: "Избранные и другие представители Нагорного Карабаха будут приглашены на Конференцию ее председателем в качестве заинтересованных сторон после консультаций с участвующими в Конференции государствами". Под отраженными здесь избранными и другими представителями Нагорного Карабаха подразумеваются обе - армянская и азербайджанская - общины Нагорно-Карабахского региона, и именно эти общины упоминаются в документе в качестве заинтересованных сторон. Напоминаем, что в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть отсылка к обеим общинам именно как к заинтересованным сторонам. Что же касается вопроса приглашения заинтересованных сторон на Минскую конференцию, которую предполагается созвать после вывода вооруженных сил Армении, то приглашение обеих общин Нагорного-Карабахского региона нашей страны в качестве заинтересованных сторон может быть рассмотрено, безусловно, при достижении соответствующего согласия", - говорится в заявлении азербайджанского МИД, которые приводит Trend.

Далее МИД АР приводит точную цитату из решения Будапештского саммита ОБСЕ от 1994 года: "Выражая сожаление по поводу продолжения конфликта и его трагических последствий для людей, государства-участники приветствовали подтверждение сторонами конфликта договоренности о прекращении огня, достигнутой 12 мая 1994 года благодаря посредническим усилиям Российской Федерации во взаимодействии с Минской группой СБСЕ. Они подтвердили свою приверженность соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и приветствовали политическую поддержку, оказываемую Советом Безопасности усилиям СБСЕ, направленным на мирное урегулирование конфликта", - говорится в комментарии.

В тоже время в Баку подчеркивают, что договоренность о прекращении огня, достигнутая 12 мая 1994 года, на которую делается ссылка в решении Саммита, была подтверждена Азербайджаном и Арменией в качестве участников конфликта, в соответствии с вышеуказанным решением Совета министров СБСЕ в Хельсинки 24 марта 1992 года, а также лидерами азербайджанской и армянской общин Нагорно- Карабахского региона в качестве "заинтересованных сторон" в урегулировании конфликта.

"Таким образом, в этом решении нет абсолютно никакой ссылки на Нагорный Карабах в качестве отдельной стороны. Время, затраченное на поиск подобных необоснованных утверждений, низводит на нет усилия по продвижению переговорного процесса, подрывая успешность мирного процесса и обеспечение устойчивого развития региона. В настоящее время мы переживаем тот самый момент, когда руководству Армении следует наглядно продемонстрировать, на что оно предпочитает тратить время", - говорится в комментарии МИД Азербайджана.