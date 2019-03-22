Пятница, 22 Марта 2019 10:42

АрмИнфо.Урегулирование нагорно- карабахского конфликта на основе мадридских принципов недопустимо, поскольку они изначально имеют антиармянский характер, далеки от логики конфликта, его сути и не могут стать платформой для долгосрочного мира. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении Всеармянского союза офицеров по поводу предложений Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что в последнем заявлении Минской группы ОБСЕ, в частности, говорится о нецелесообразности изменения нынешнего формата переговоров, о передаче подконтрольных армянской стороне территорий, об отсрочке референдума по статусу Нагорного Карабаха и возвращении беженцев в места своего раннего проживания "Упорное и продолжительное настаивание на мадридских принципах со стороны Минской группы дает повод Всеармянскому союзу офицеров заключить, что данная структура встала на путь поддержки турецко-азербайджанской экспансионистской, арменофобской, геноцидальной политики. Граница между Арцахом и Азербайджаном является итогом развязанной Азербайджаном и Турцией войны, противостояния армянских сил новой попытке" - говорится в заявлении Всеармянского Союза офицеров.

Как считают авторы документа, непосредственное вмешательство внешних акторов и предполагаемые подобные деяния должны быть признаны

нелегитимными и сводящими ситуацию к масштабным военным действиям. Долговременная жизнеспособность нынешнего статус-кво в определенной степени признана Минской группой, и она должна приложить усилия для оформления его в плоскости международного права, восстановления искаженного формата переговоров и обеспечения участия одной из основных сторон конфликта - Арцаха - в переговорах. "В сложившихся реалиях Арцах должен представлять также интересы армянской общины Азербайджана, которая была вынуждена покинуть страну из-за геноцидальных действий азербайджанских властей. Урегулирование конфликта требует признания в рамках международного права статуса Арцаха в нынешних границах и фактической границы между Арцахом и Азербайджаном. Принимая подобный сценарий урегулирования, Всеармянский союз офицеров заявляет, что армянский народ как никогда солидарен, осознает угрозы и вызовы и готов им противостоять. Навязывание мадридских принципов неизбежно приведет к новой, более разрушительной и способной дестабилизировать весь регион войне, ответственность за которую полностью ляжет на Минскую группу ОБСЕ", - говорится в заявлении Союза.