Пятница, 22 Марта 2019 01:43

АрмИнфо. Заместитель министра образования и науки РА Аревик Анапиосян избрана членом Бюро Комитета Совета Европы по политике и практике в области образования (CDPPE), став таким образом первым официальным представителем Армении в этой авторитетной структуре. Как сообщает пресс-служба ведомства, только 4 из 50 государств-членов Комитета избираются членами Бюро.

CDPPE является органом, который принимает важные решения и определяет содержание повестки Комитета. Совет Европы имеет ряд основополагающих конвенций в сфере образования, к которым присоединилась Армения, реализуя программы на всех этапах образования.

Согласно источнику, 11-е пленарное заседание CDPPE стартовало 19 марта в Страсбурге и продлится до 22 марта. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники из 50 стран.

Отметим, что руководящий Комитет по политике и практике в области образования осуществляет надзор за программами Совета Европы в сфере образования и дает рекомендации Комитету министров по вопросам образования.