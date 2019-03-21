Четверг, 21 Марта 2019 18:02

АрмИнфо. 9 января в Главное управление по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении передано заявление, адресованное правительству о злоупотреблениях и присвоениях со стороны дирекции ЗАО <Высоковольтные электрические сети>.

По материалам, подготовленным в связи с заявлением, выяснилось, что приказом директора компании от 16 марта 2018 года было предусмотрено демонтировать и складировать провода и канаты некоторых опор воздушных линий <Норадуз> и <Личк". Однако после демонтажа должностные лица компании, используя свое положение, вместо инвентаризации и складирования демонтированных материалов в установленном порядке присвоили их. В результате было похищено 47 миллионов драмов (24.372 метров проводов).

14 марта было возбуждено уголовное дело по факту присвоения в крупных размерах и направлено на предварительное следствие. Следствие продолжается.