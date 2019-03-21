Четверг, 21 Марта 2019 18:00

АрмИнфо.Тот факт, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, никоим образом не отразится на дружественных армяно- казахских отношениях. Об этом 21 марта в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил депутат от блока "Мой шаг" Сергей Багратян.

Он отметил, что армяно-казахские отношения всегда находились на довольно высоком уровне, а после вступления Армении в ЕАЭС уровень данных отношений только повысился. "Я не вижу никаких предпосылок для ухудшения наших отношений. Ведь, по сути, в Казахстане не произошла революция, а преемственная смена главы государства", - подчеркнул Багратян.

Он выразил надежду, что в ближайшее время глава Армении познакомится с новым президентом Казахстана и между странами вновь продолжится эффективное сотрудничество во всех сферах.

Отметим, что 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. Полномочия президента будет исполнять экс-спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Нурсултан Назарбаев возглавит Совет безопасности страны.