Четверг, 21 Марта 2019 17:59

АрмИнфо. В нашей стране довольно часто люди не могут получить ту группу инвалидности, которая им полагается по закону, поэтому мы инициировали некоторые изменения в данной сфере. Об этом 21 марта в ходе заседания постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам заявила министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

Она отметила, что изменения были по 2 частям - косметические и более глубинные. "Мы очень надеемся, что в ближайшее время данные изменения будут имплементированы и проблемы будут окончательно решены", - подчеркнула Батоян.

Министр отметила, что раньше, правительство само покупало людям с ограничиннеыми возможностями различные протезы или коляски. "Сейчас данная система несколько изменилась. Мы выдаем людям сертификаты, и они сами могут выбрать себе необходимые принадлежности", - подчеркнула министр. Она отметила, что министерство также прилагает усилия для трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Батоян также сообщила об изменениях в законе "О семейном насилии". "Данный закон действует уже год, а случаи семейного насилия продолжаются, то есть он не способен полностью защищать права женщин. Кроме того, в самом законе есть противоречия. И вообще, мы стремимся к тому, чтобы права женщин и мужчин в республике были полностью равны", - подчеркнула министр. По словам Батоян, также ведется программа по предоставлению психологической помощи жертвам траффикинга