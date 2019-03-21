Четверг, 21 Марта 2019 17:58

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 22 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-16:30 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на ул. Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна,

собственные дома 1-32 на ул. Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 13 на ул. Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 жилые дома 1-11-11/3, 44 и собственные дома 6-52 на ул. Ахбюра Сероба, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой

дом 16 на ул. Гайдара, жилые дома 14а, 16б, 78/1, 80, 101 и собственные дома 3-61 на ул. Гулакяна, жилые дома 1, 3 на ул. Вагаршяна, жилой дом 6/2 на ул. Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кондоминиум "Сосе 28", ООО "Норелкап", "Авто сити", "Бег Аус", ЗАО 'Г- Телеком", "Виваселл МТС", "Веон Армения", ГНКО "Общественный вещательный центр", жилые дома 28, 30, 42, 44, 48, 50, 50а, 50б, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68 на пр. Баграмяна, жилые дома 6, 8, 10 и собственные дома 3-20 на 2-ом тупике Баграмяна, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N76, жилой дом 4 и собственные дома 1-15 на ул. Лер Камсара, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1-4, 6, 7, 9, 14/4 и собственные дома 23-27 на ул. Амбардзумяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 и собственные дома 1-24 на ул. Хнко Апера, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8 на 2-ом переулке улицы Сосе, жилые дома 1, 2, 2/2, 4 , 6 и собственные дома 9-26, 36-48 на ул. Сосе, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 2/1, 19/1, 19/3, 21 и собственные дома 6-20 на ул. Гюльбенкяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 8 и собственные дома 5-20 на ул. А.Аветисяна, детский сад n5, жилые дома 15, 15а, 17 на ул. Наири Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1а, 1/1 на ул. Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 48-83 на ул. Севкареци Сако, собственные дома 30-57 на ул. Тавризян и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), собственные дома 11-52а на 15-ой улице Канакера

и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 13, 13а

на ул. Г.Нжде, детский сад N143, жилые дома 1, 4 на ул. Шевченко,

Дворец Культуры и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

жилые дома 2, 4, 6, 8 на ул. Ленинградяна, детские сады N 156, 157, жилые дома 3, 5, 7 на ул. Алабяна, жилой дом 30 на пр. Исакова, жилой дом 4 на ул. Мазманяна, жилой дом 69 на ул. Раффи, ООО "Вест+" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Ноякерт и Айгаван;

10:00-15:00 села Норабац и Саят-Нова; частично кварталы "Каяран", 2, 10 в городе Масис;

10:30-16:00 частично село Гетазат;

13:00-16:00 частично село Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично село Агавнадзор;

10:00-15:00 частично Ереванское шоссе, частично улицы Хоренаци, Гладзорян в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 квартал 'Банаван", Физинститут в селе Гарни; село Джрвеж полностью;

в Гегаркуникской области:

10:30-12:30 село Гоговит; квартал "Зоравар Андраник" в городе Мартуни;

11:00-15:00 частично село Варсер, кварталы "Гомадзор" и "Цамакаберд", башня телестанции Севана, гостиница 'Севан", жилые дома

3-152 на ул. Наирян, жилые дома 1-35 на ул. Налбандяна, жилые дома 5-54 и собственные дома на ул. Кармир Банак, собственные дома 6-45 на ул. Шаумяна, собственные дома 1-37 на ул. Раздана, собственные дома 14-220 на ул. Чаренца, собственные дома 2-50 на ул. Мясникяна, частично улицы Шираза, Прошяна, Орбели, Ара Гегецика, Еленовка, Саят-Новы, Сюняц, Барекамутяна, Ашота Ерката, Гегама, ООО "Алекс Григ", "Сиусан", "Геворгян Колет", "Усик Седракян", "Карен", "Бусабуйж Нана", кооператив "Марс", гостиница "Севан-НЕ", узел связи Севана, Психиатрическая больница, ГНКО "Национальный парк Севан", здание филиала "Аревелян" компании "ВЭС", военный комиссариат, здание "Севан ГГМ", здание МЧС, компании "Араратбанк", "Конверсбанк", "Айэкономбанк", 'Айбизнесбанк", государственный колледж Севана, ресторан "Манушак" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Севане,

в Ширакской области:

10:00-16:00 насосная станция Казанчи в Ашоцком регионе; улицы 3 и 4 села Сарнахбюр в Анийском регионе;

в Лорийской области:

09:00-15:00 села Марц и Кариндж;

10:00-14:00 кварталы "Энгельс" и "Пирюзян" в городе Алаверди;

в Сюникской области:

11:00-14:00 улицы Шаумяна, Сюника, Чаренца, П.Севака, Гая, улицы Спандаряна, Мясникяна, Ширванзаде, Физкультурникнери, Исраеляна,

Манукяна, Адамяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 35, 74, 75 на ул. Зоравара Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-16:30 село Вортан в общине Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.