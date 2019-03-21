Четверг, 21 Марта 2019 17:43

АрмИнфо. Сегодня исполнилось ровно 10 лет с момента вступления в силу Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО). Договор был подписан Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан 8 сентября 2006 года в Семипалатинске, что глубоко символично для процесса ядерного разоружения.

Следуя сложившейся практике применения названия международного договора по месту его подписания, нашу зону часто именуют как «Семипалатинский договор».

Центральноазиатская зона, свободная от ядерного оружия, имеет ряд уникальных особенностей. Это первая безъядерная зона, созданная в северном полушарии в регионе, некогда служившем полигоном для активного развертывания и испытания ядерного вооружения. Более того, ЦАЗСЯО по сути представляет безъядерный остров между государствами обладающими ядерным оружием. Имею в виду как официальные ядерные государства – Россию и Китай, так и непризнанные с точки зрения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – Индию и Пакистан. В Семипалатинском договоре прописаны обязательства по экологической реабилитации урановых хвостохранилищ и ядерных испытательных полигонов.

Что касается текущей деятельности, то мы совместно с партнерами по зоне проводим последовательную работу по различным аспектам. Узбекистан, как действующий председатель зоны в 2018 году, внес от имени государств-участников зоны коллективный проект очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ЦАЗСЯО. Она была успешно принята консенсусом в декабре 2018 года в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Казахстан в качестве председателя ЦАЗСЯО в 2019 году планирует созвать очередную консультативную встречу государств-участников Центральноазиатской зоны в Астане. В ходе председательства мы планируем уделять внимание вопросам укрепления координации в рамках нашей зоны, а также продвижению «Договора о взаимодействии по предотвращению незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов и борьбе с ядерным терроризмом стран-участниц Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии».

Важной составляющей Семипалатинского договора является Протокол о негативных гарантиях, подписанный представителями всех пяти ядерных государств – Великобритании, Китая, России, США и Франции. В настоящее время все страны «ядерной пятерки», за исключением США, ратифицировали Протокол. Мы регулярно проводим консультации с американской стороной по данному вопросу.

В целом, безъядерные зоны остаются одним из эффективных инструментов в деле разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Казахстан считает, что создание новых зон, свободных от ядерного оружия, в том числе на Ближнем Востоке, в Северо-Восточной Азии и Европе способно расширить географию безъядерного мира с тем, чтобы вся наша планета постепенно превратилась в единую безъядерную зону.

МИД Казахстана реализует инициативу Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева по укреплению взаимодействия между всеми существующими зонами, свободными от ядерного оружия, и с этой целью прорабатывается проведение встречи представителей всех существующих зон в столице Казахстана.

Суть казахстанской инициативы – создать постоянно действующий механизм сотрудничества и координации между существующими и вновь создаваемыми зонами, свободными от ядерного оружия.