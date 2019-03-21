Четверг, 21 Марта 2019 17:38

АрмИнфо."Команда поддержки и помощи Армении", в которую входят многочисленные благотворительные фонды, информационные ресурсы, творческие деятели, социальные блогеры, турагенства, бизнесмены и простые люди, организует завтра 22 марта первый благотворительный концерт в г.Иджеване Тавушской области.

Концерт в Иджеване – первый из 10 концертов, которые пройдут в областях Армении в этом году. На следующий день, 23 марта, состоится второй концерт в Государственном драматическом театре им.Абеляна города Ванадзор.

Сначала зрители посмотрят фильм "Разговоры с небом и землей", снятый Международным фондом памяти Арно Бабаджаняна в Арцахе. Далее выступят певцы Вираб Вирабян и Арсен Степанян и во втором отделении волшебный спектакль "Неумолкаемая Колокольня" Паруйра Севака. Режиссер постановщик Арсине Навасардян.Продюсер Нане Саргсян. Как сообщили АрмИнфо инициаторы мероприятий, на концерте в Иджеване выступят талантливые армянские певцы Арсен Степанян, Сона Шахгельдян и ансамбль песни и танца "Нубар" под руководством Лусине Назарян.

В Иджеване артистов примет губернатор Айк Чобанян, который содействует реализации проекта и помогает инициаторам во всех вопросах, связанных с организацией мероприятия вместе с группой поддержки. В мероприятиях по всей стране будут принимать участие местные таланты. Одна из целей - поддержка местных детей и юношей, занимающихся вокалом, танцами и музыкой.

Автором идеи организации концертного марафона и ведущим мероприятий выступит известный блогер и ведущий Роман Багдасарян и его коллега, заслуженный артист Армении, тележурналист и конферансье Карен Кочарян. Вход на все мероприятия свободный. Культурный марафон проходит в поддержку новой Армении. Поддерживают в поездке артистов бизнесмены Ваге Степанян и Шаген Петросян. Информподдержка ИА "АрмИнфо".