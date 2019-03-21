Четверг, 21 Марта 2019 17:32

АрмИнфо. На 154-ой сессии Совета управления европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ "Евримаж", прошедшей в Бухаресте 12- 16 марта, совместный армяно-германский документально-анимационный кинопроект "Рассвет Авроры" компании "Барс Медиа" (продюсер - Вардан Ованнисян, режиссер - Инна Саакян) удостоился беспрецедентной оценки.

Как сообщили АрмИнфо в Национальном киноцентре Армении, единогласным решением международных экспертов ему будет выделено 140 тысяч евро финансовой помощи, что составляет 24% общего бюджета. Согласно сообщению киноцентра, проект компании "Барс Медиа" был оценен в 10 баллов, а это самый высокий балл по шкале оценки "Евримажа".

"Рассвет Авроры" - это совместный армяно-германский кинопроект, реализуемый совместно с немецкой компанией по производству фильмов Gebruder Beetz (продюсер Кристиан Битц), который обеспечит 27,15% бюджета проекта. В свою очередь компании "Барс Медиа" средства выделит Национальный киноцентре Армении (45 млн. драм).

Фильм рассказывает про историю жизни Аршалуйс Мартикян (она же Аврора Мартиканян). 14-летняя девочка, пройдя ужасы Геноцида, пленения, преследований, благодаря своей силе воли, разумности и решительности, в 1917 году нашла спасение в США. А в 1919 году Аршалуйс согласилась сыграть саму себя в голливудском немом фильме "Аукцион ду">, рассказывающем о тяжелых испытаниях жизни.

В целом из 47 представленных на Бухарестский саммит Евримадж проектов поддержку получили 18 проектов (15 художественных фильмов, 2 документальных фильма и 1 анимация). Общая сумма этой сессии составила 4 миллиона 397 тысяч евро.