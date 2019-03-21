Четверг, 21 Марта 2019 16:42

АрмИнфо. Сегодня правительство одобрило проект закона, которым предлагается последнюю субботу апреля отмечать, как День гражданина, в ознаменование победы ненасильственной, бархатной, народной революции в Армении в апреле-мае 2018 года. Об этом на своей страничке в Facebook написал премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, этот день должен быть днем победы народа и демократии, должен стать действительно народным праздником, таким праздником, как сама революция. <А как именно отмечать этот день, думаю, должно быть решено в результате общественных обсуждений, в том числе и в социальных сетях>,- пояснил премьер.

В качестве постскриптума он написал: <Если последняя суббота апреля совпадет с 24 апреля (День поминовения жертв Геноцида армян в Османской Турции в 1915 году, ред. ), то День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля>.