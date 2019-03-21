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АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял делегацию, возглавляемую министром по вопросам развития международного сотрудничества Королевства Швеции Питером Эриксоном.
Приветствуя гостей, вице-премьер отметил, что Швеция является дружественной для Армении страной, успехи которой, в частности, являются образцовыми в плане демократии, прав человека и социальной защиты. Григорян представил четыре основные приоритетные направления деятельности правительства Армении - экономика, инфраструктуры, развитие человеческого капитала, защита прав человека и правосудия. При этом он заметил, что на пути реализации реформ есть препятствия, но им можно противостоять посредством институционализации верховных ценностей, выдвинутых правительством.
Министр по вопросам развития международного сотрудничества Королевства Швеции Питер Эриксон, поблагодарив за прием, отметил, что Швеция готова открыть для Армении <окно двустороннего сотрудничества>. Стороны сошлись во мнении о том, что существует большой потенциал для развития сотрудничества. И этот потенциал необходимо реализовать. На встрече был также обсужден ряд вопросов, касающихся повестки экономических реформ в Армении, логики налоговых реформ, политики по борьбе с коррупцией, а также вовлеченности женщин в сферу экономики.
|Полиция Армении обвиняет руководство ЗАО <Высоковольтные электрические сети> в присвоении 47 миллионов драмов
|Заруи Батоян: Закон "О семейном насилии" Армении должен быть реформирован, так как он не обеспечивает полное предотвращение насилия в семье
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии
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|Министр: Порядка 20 млн драмов выделено из бюджета Армении на работы по восстановлению лесов
|Имущество киностудии "Арменфильм" будет передано в доверительное управление компании "Кинокет продакшнс"
|В Армении улучшатся условия студенческих кредитов
|Араик Арутюнян: День гражданина станет второй самой памятной датой после Дня независимости республики
|<Флэш> компенсировала государству ущерб в размере 111.503.696 драмов, нанесенный при реализации программы по льготному предоставлению дизтоплива крестьянам
|Министерство обороны Армении обсуждает вопрос изменения срока службы для солдат-срочников
|Партия "Сасна црер" считает "предательской" концепцию экс-министра обороны Арцаха о предоставлении России мандата в отношении Арцаха
|Давид Санасарян счел несостоятельными выдвинутое против него решение Комиссии по этике высокопоставленных лиц
|Министр юстиции: Кабинет министров является коллегиальным органом и ответственность на нем не только административная, но и политическая
|Кандидат в президенты США Тулси Габбард призвала признать Геноцид армян и пообещала содействовать безопасности Армении и Арцахa
|Региональный совет итальянского Лацио единогласно признал факт Геноцида армян в Османской империи
|В Армении будет запрещено вхождение осужденных лиц в уставные капиталы страховых компаний
|Мамедъяров озвучил условия экономической деблокировки Армении
|Ваагн Вермишян назначен председателем комитета градостроения Армении
|С 24 по 26 марта температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил представителей курдской общины Армении с праздником Новруз
|Представители Ереванского офиса МККК посетили гражданина Азербайджана, задержанного при попытке пересечения госграницы Армении
|Третий президент Армении обещает выступить перед общественностью
|Ованнес Игитян и председатель Европейской бизнес-ассоциации в Армении обсудили необходимость активизации деловых связей с европейскими странами
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс открыт
|Окончательный вариант дорожной карты по выполнению Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС будет готов в кратчайшие сроки
|Америабанк предлагает воспользоваться Visa PaySticker при безналичных операциях
|Штат Алабама признал Геноцид армян в Османской Турции
|АНК о проекте поправок в НК: Вызывает недоумение тот факт, что фискальные цели ставятся выше принципов экономической политики
|Сурен Папикян: В общинных выборах Армении будет внедрена пропорциональная избирательная система
|Общегосударственный субботник ликвидирует 6 мусорных свалок и 447 мусорных "сугроба"
|В СК Армении проводятся следственные действия по раскрытию дела о банковском ограблении в особо крупных масштабах в Гюмри
|Министр образования: Мы сделаем все для полной ликвидации коррупции в школах
|Первым местом установки С-400 в Турции станет авиабаза вблизи Анкары
|Премьер-министр Великобритании попросила ЕС отсрочить «Брекзит» до 30 июня
|ЭСА предупреждает о плановых отключениях
|Предложение депутата от Процветающей Армении о внесении дополнений в Трудовой кодекс было раскритиковано коллегами от правящего блока "Мой шаг"
|Арманд Артон: Проведение Global Citizen Forum в Ереване направлено на повышение узнаваемости Армении
|Компания "Arton Capital" в 2019 году собирается провести форум "Мировой гражданин" в Ереване
|Число турпоездок из России в Армению выросло на 18% в 2018 году
|Владельцы обменных пунктов и ломбардов уверяют: повышение госпошлин не может способствовать экономической революции
|Прогноз: Со временем Баку будет все сложнее объяснять миру нежелание разговаривать со Степанакертом
|Валерий Семериков рассказал о том, как протекает процесс назначения нового Генсека ОДКБ
|Армения улучшила свои позиции в рейтинге самых счастливых стран мира
|Семериков: Отставка Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана не повлияет на выполнение договоренностей в ОДКБ
|Ереван заявил о намерении продолжить усилия по возвращению армян из азербайджанского плена
|Ереван: Армения и Арцах имеют потенциал как для обороны, так и для контрнаступления
|Нагдалян: В позициях Армении и Арцаха нет противоречий по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Пашинян и Медведев по телефону обсудили вопросы организации апрельского заседания Евразийского межправсовета в Ереване
|Ереван призвал не спекулировать темой Геноцида армян
|Айк Марутян раскрыл детали новых градостроительных проектов
|Аналитик: Появление России в Арцахе не нужно ни Ирану, ни Западу, ни Армении с Азербайджаном, ни самому Арцаху
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