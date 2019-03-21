Четверг, 21 Марта 2019 16:39

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял делегацию, возглавляемую министром по вопросам развития международного сотрудничества Королевства Швеции Питером Эриксоном.

Приветствуя гостей, вице-премьер отметил, что Швеция является дружественной для Армении страной, успехи которой, в частности, являются образцовыми в плане демократии, прав человека и социальной защиты. Григорян представил четыре основные приоритетные направления деятельности правительства Армении - экономика, инфраструктуры, развитие человеческого капитала, защита прав человека и правосудия. При этом он заметил, что на пути реализации реформ есть препятствия, но им можно противостоять посредством институционализации верховных ценностей, выдвинутых правительством.

Министр по вопросам развития международного сотрудничества Королевства Швеции Питер Эриксон, поблагодарив за прием, отметил, что Швеция готова открыть для Армении <окно двустороннего сотрудничества>. Стороны сошлись во мнении о том, что существует большой потенциал для развития сотрудничества. И этот потенциал необходимо реализовать. На встрече был также обсужден ряд вопросов, касающихся повестки экономических реформ в Армении, логики налоговых реформ, политики по борьбе с коррупцией, а также вовлеченности женщин в сферу экономики.