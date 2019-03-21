Четверг, 21 Марта 2019 16:38

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян 21 марта принял делегацию Швеции, возглавляемую министром по вопросам развития международного сотрудничества Питером Эриксоном.

Как передает пресс-служба правительства РА, приветствуя гостей, Мгер Григорян отметил, что Швеция является для Армении дружественной страной, успехи которой, в частности, с точки зрения демократии, защиты прав человека и социальной защиты, примеры. Мгер Григорян представил четыре основных направлений, в которых правительство страны намерено осуществить реформы - экономика, инфраструктуры, развитие человеческого капитала, защита прав человека и правовая сфера. По словам вице-премьера, на пути реализации реформ имеются вызовы, которые можно преодолеть путем институционализации высших ценностей, обозначенных правительством страны.

В свою очередь, Питер Эриксон отметил, что Швеция готова открыть окно для сотрудничества с Арменией. Собеседники были едины во мнении о том, что имеющий большой потенциал для развития сотрудничества, необходимо полноценно использовать.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с повесткой экономических реформ в Армении, логикой налоговых реформ, антикоррупционной политикой, а также вовлечением женщин в экономику.