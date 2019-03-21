Четверг, 21 Марта 2019 16:35

АрмИнфо. Российский мандат откроет дверь к территориальным потерям Арцаха. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-министр иностранных дел Республики Арцах, независимый аналитик Арман Меликян.

"На мой взгляд, предложенный Самвелом Бабаяном вариант заморозки карабахского конфликта посредством предоставления мандата России реализовать на практике невозможно. Подобный мандат в отношении какой-либо территории всегда выдавался той или иной стране в результате определенных политических и правовых согласований. Примечательно, что подобная практика была приостановлена с основанием ООН", - подчеркнул он.

15 марта экс-командующий Армии обороны Арцаха Самвел Бабаян предложил отказаться от Мадридских принципов, озвучив в качестве механизма урегулирования карабахского конфликта идею предоставления территориального мандата России.

По прогнозам Меликяна, в случае гипотетической реализации предложения Бабаяна в наши дни это приведет к потерям территорий Арцаха. В существующих правовых и политических реалиях Москва, по его оценкам, может получить подобный мандат исключительно в отношении территории бывшей НКАО, а не нынешней Республики Арцах. Причем, лишь с позволения официального Баку.

По оценкам аналитика, в существующих геополитических реалиях две армянские республики принуждены сопоставлять собственный военный потенциал с имеющимися политическими и дипломатическими возможностями с целью достижения мира, приемлемого для Еревана и Степанакерта. "Сегодня возможности обеспечения всех наших, в том числе территориальных, интересов по-прежнему сохраняются. Для этого необходимо проведение конкретной профессиональной работы в конкретном направлении", - подытожил аналитик.