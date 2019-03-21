Четверг, 21 Марта 2019 16:32

АрмИнфо. В Армении появится новый праздник - День гражданина. Правительство РА на заседании 21 марта одобрило поправки в законе "О праздниках и памятных датах".

Представивший проект поправок, министр юстиции РА Артак Зейналян отметил, что День гражданина будет отмечаться в последнюю субботу апреля, но если 1 мая выпадет на субботу, то День гражданина будет отмечаться в предыдущее воскресенье апреля. Министр добавил, что необходимость внесения поправок обусловлена произошедшими в Армении в апреле 2018 года беспрецедентными политическими событиями и последовавшей за ними "бархатной революции". Он отметил, что исходя из необходимости скорейшего решения многочисленных социально-экономических, правовых и политических проблем тысячи граждан на протяжении нескольких дней проводили акции протеста и шествия, выдвигая властям свои требования, которые привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и победе общенационального движения.