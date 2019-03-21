Четверг, 21 Марта 2019 16:04

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) предлагает совершать покупки с помощью карт MasterСard одним прикосновением к ПОС-терминалу. Карты Mastercard Банка ВТБ (Армения) работают на технологии PayPass, которая даёт возможность оплачивать покупки до 10.000 драмов РА картой – мгновенно, одним прикосновением и без ввода PIN кода.

Банк ВТБ (Армения) совместно с международной платежной системой Mastercard предоставляет своим клиентам дебетовые карты Mastercard Standard Unembossed, Mastercard Standard, MasterCcard Gold, Business карты и карты премиальной категории World Black Edition и предлагает воспользоваться рядом их преимуществ.

Одно из существенных преимуществ карт в том, что, будучи мультивалютными, они включают в себя одновременно счета в 4-х основных валютах – драмы РА, доллары США, Евро и рубли РФ, а также картами Mastercard Gold можно получить наличные в банкоматах Группы ВТБ в странах СНГ и Грузии с комиссией 0%-ов.

Кроме того, карты Mastercard Банка ВТБ (Армения) абсолютно безопасны и защищены так, как работают на:

- чиповых носителях, а не магнитных, что безопаснее: их труднее фальсифицировать

- подключены к услуге Secure Code, которая в момент интернет покупки требует подтверждения через SMS сообщение.

Пользование карт Mastercard Банка ВТБ (Армения) не только безопасно и выгодно, но и удобно, и быстро.

С помощью карт Mastercard Банка ВТБ (Армения), вы сможете:

- Пополнять карточные счета онлайн через платежные терминалы TelCell и Easy Pay,

- Пополнять карточные счета в банкоматах cash in: одной транзакцией ввод разных купюр.

- Получать мгновенный денежные переводы из-за рубежа одним звонком в контактный центр, указав лишь свои личные данные, код перевода и сумму.

Карты Mastercard можно использовать более чем в 1 млн. банкоматов по всему миру и совершать безналичные расчеты в более чем 32 млн торговых и сервисных точек.

Отметим, что по данным 18-го выпуска аналитического обзора “Армянские банки в карточном бизнесе”, подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВTБ (Армения) удерживает лидерство по числу активных карт Visa и MasterCard, а также по объему банкоматных транзакций, занимая 2-ую позицию по общему объему пластиковых транзакций и числу банкоматов. На 1 октября 2018 года у банка насчитывалось 366,7 тыс. карт, из коих 219,5 тыс. MasterCard и 147,1 тыс. Visa. Объем пластиковых транзакций по картам Банка превысил по итогам 9-ти мес. 2018г 199.2 млрд. драмов, из коих 181.1 млрд драмов – банкоматные транзакции, а 6.4 млрд. драмов – интернет-транзакции. Число банкоматов Банка ВTБ (Армения) составляет на эту дату 163, из коих 76 установлены в столице и 87 в областях Армении. Из этих банкоматов пять оснащены функцией cash-in. Банк имеет собственный процессинг, привязанный к процессингу группы ВТБ.

Отметим, что ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО “Банк ВТБ” владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 70 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны. Причем, как по общему числу филиалов, так и по числу региональных филиалов Банк удерживает лидерство, занимая вторую позицию по числу столичных подразделений.