Четверг, 21 Марта 2019 15:49

АрмИнфо. Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава Армении отметил, что высоко ценит роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии казахстанско-армянских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества и во благо народов двух стран.

Армен Саркисян также подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев является одним из наиболее уважаемых политиков современности, который внес значительный вклад в укрепление стабильности и безопасности в мире. Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.