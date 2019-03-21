Четверг, 21 Марта 2019 15:45

АрмИнфо.Beeline объявил о преодолении планки в 1 миллион абонентов мобильной связи. Как сообщает пресс-служба компании, Генеральный директор компании Андрей Пятахин на сегодняшнем брифинге представил журналистам последние достижения и наградил абонента, который последним в 2018 году подключился и активировал SIM-карту Beeline. Согласно сообщению, житель Еревана Маркосян Левон получил в подарок от Beeline смартфон iPnone XR.

<Сегодня знаменательный день для Beeline в Армении. Мы с радостью объявляем, что уже более миллиона жителей Армении выбирают услуги мобильной связи Beeline. Я хочу поблагодарить Левона и всех абонентов за доверие к нашим услугам и пообещать, что Beeline продолжить делать все возможное, чтобы наши услуги продолжали с каждым днем совершенствоваться и становиться еще проще, удобнее и выгоднее для наших любимых абонентов>, - сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Глава компании представил СМИ и другие достижения компании: так, трехмесячная активная база абонентов мобильной связи за последние 10 лет выросла вдвое, а проникновение смартфонов на конец 2018 составило более 60%.

Покрытие мобильной сети 4G в Ереване составляет более 80%. За 2018 год количество 3G базовых станций Beeline выросло на 15%. В зоне действия этой сети находится более 85% жителей Армении.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".