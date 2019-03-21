Четверг, 21 Марта 2019 15:44

АрмИнфо. Порядка 20 млн. драмов выделено из бюджета Армении на работы по восстановлению лесов. Об этом заявил министр охраны природы Армении Эрик Григорян в ходе семинара на тему <Леса и образование>, приуроченного к Международному дню лесов.

<На лесовосстановительные работы из бюджета было выделено 20 миллионов драмов, параллельно с этим, есть несколько программ, которые подразумевают полномасштабные работы по восстановлению лесных территорий в республике. В конце января мы внесли предложение по программе на сумму в 6, 3миллиона долларов, которые включают восстановительные работы на 450 га в Ереване>,- сообщил министр. По его словам, на севере Армении также планируется реализовать ряд лесовосстановительных программ <Мы должны проделать большие шаги в этом направлении, поскольку наши амбиции и наши цели по восстановлению лесов очень велики, и кроме, того у нас есть международные обязательства по увеличению лесных территорий в стране. Работы по восстановлению лесов отныне будут иметь другой уровень качества>,- заверил в своем слове Григорян, подчеркнув, что целевой задачей правительства является ежегодное восстановление лесов на 50%.

Коснувшись вопроса об установке камер в лесах, как средства контроля и безопасности этих территорий, министр отметил, что это недостаточное условие для решения проблем, добавив, что министерство на данном этапе разрабатывает новую модель системы управления и контроля на лесных территориях.

Что касается вопроса о повышении зарплат работников лесных хозяйств, министр заметил, что в этом направлении предпринимаются определенные меры. <Кстати, в конце прошлого года, сотрдуники охраняемых территорий впервые получили средства для приобретения рабочей одежды, которую они никогда до этого получали>,- резюмировал Григорян.

Присутствующий на семинаре представитель посольства Германии Клаус Вендельбергер привел статистические данные, согласно которым, всего 11% территории Армении (т. е. 3341 км?) покрыто лесом. <Германия на протяжении многих лет содействует правительству Армении в вопросах защиты природных ресурсов страны>,- сказал Вендельбергер, выразив надежду на то, что к 2025 году удастся увеличить лесную площадь Армении до 20%.

По мнению немецкого дипломата, проблема восстановления лесов не является задачей лишь Министерства охраны и природы - без внедрения <умных> финансовых механизмов при участии Министерства финансов проблема не будет решена. На семинаре также были выделен ряд проблем в системе управления лесами, в частности несоответствие лесного законодательства международным стандартам, вопросы правового характера, неэффективное и непрозрачное управление, отсутствие достоверной информации о лесных ресурсах и их модификации, нехватка кадров в этой сфере, и такая болезненная тема, как коррупция.

Было отмечено, что в международном докладе по восстановлению лесных ландшафтов в Армении, оказались цифры, не соответствующие действительности.

Согласно докладу Боннского вызова восстановление лесных ландшафтов (Bonn Challenge) Армения в 2010 году увеличила территорию лесов на 262 тысяч гектаров, а в 2015 году на 332 тысяч гектаров. Однако эти цифры не соответствуют реальности.