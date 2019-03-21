Четверг, 21 Марта 2019 15:43

АрмИнфо. Имущество ЗАО "Киностудия "Арменфильм" имени Амо Бекназаряна будет передано в доверительное управление компании "Кинокет продакшнс". Решение об этом принято на заседании правительства РА 21 марта.

Представляя проект решения, министр экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян сообщил, что в течение ближайших 3.5 лет компания "Кинокет продакшнс" инвестирует в национальную кинокомпанию 3,5 млн евро, из которых 2,5 млн евро - на модернизацию имущества, и 1 млн евро - на благоустройство территории. Виде арендной платы государство будет ежемесячно получать 800 тысяч драмов в течение 15 лет.

Отметим, что "Арменфильм" был основан в 1923 году. На киностудии сняты сотни армянских художественных, документальных и мультипликационных фильмов. В 2016 году киностудия вернулась государству. До этого она находилось в частном владении около 10 лет. За эти годы там не было снято ни одного фильма, а имущество киностудии пришло в негодность.