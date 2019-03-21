Четверг, 21 Марта 2019 15:43

АрмИнфо. В Армении улучшатся условия студенческих кредитов. Правительство РА на заседании 21 марта внесло поправки в свое решение от 14 марта 2013г о субсидировании процентных ставок студенческих кредитов.

Представляя проект, министр образования и науки РА Араик Арутюнян отметил, что в настоящее время студенческие кредиты предоставляют 10 комбанков страны. По положению на 15 февраля текущего года, уже выдано 14321 кредит на общую сумму в 4.258 млрд драмов.

Сегодняшним решением максимальный порог студкредита повышен до 700 тыс. драмов, против действующих 450 тыс. драмов. На весь период обучения государство в целях софинансирования данного проекта на каждого студента, привлекшего кредит, направит 2.8 млн драмов, против нынешних 1.8 млн драмов. Более того, ставка по кредиту будет снижена за счет субсидирования на 3% и составит 9%, вместо ныне действующих 12%. Данная мера, как отметил министр, позволит улучшить финансовое состояние армянских студентов.

В свою очередь, председатель Центрального Банка РА Артур Джавадян подчеркнул, что для отличников учебы процентные ставки будут снижены еще на 2-3%.