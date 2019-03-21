Четверг, 21 Марта 2019 15:27

АрмИнфо. День гражданина станет второй самой памятной датой после Дня независимости республики в истории независимой Армении. Об этом заявил в беседе с журналистами министр образования и науки Армении Араик Арутюнян 21-го марта после заседания правительства.

Сегодня Кабмин одобрил внесение изменений в закон "О праздниках и памятных датах", которыми предлагается ввести новый праздник – День гражданина, который будет отмечаться в последнюю субботу апреля. При этом, если 1 мая выпадает на субботу, то День гражданина будет отмечаться в предыдущее воскресенье апреля с целью исключить возможность празднования Дня гражданина в день памяти жертв Геноцида армян в Османской империи - 24 апреля. «Необходимость внесения поправок обусловлена произошедшими в Армении в апреле 2018 года беспрецедентными политическими событиями и последовавшей за ними "бархатной революцией", - сказал министр юстиции Артак Зейналян, представляя законопроект.

Как отмечается в решении правительства, одним из результатов всенародного движения стала отставка премьер-министра Сержа Саргсяна и победа общенационального движения. По словам главы МОН, поскольку массовые протесты граждан, сопровождающиеся ненасильственными мирными действиями, проходили именно в апреле-мае 2018 года, было принято решение ввести новый праздник именно в этом промежутке. При этом учитывалось также то, чтобы праздник приходился на выходной день, и не было бы необходимости в установлении нового нерабочего дня. Напомним, что 23-го апреля 2018 года на волне проходивших в Армении акций гражданского неповиновения экс-президент, премьер-министр Серж Саргсян заявил о своей отставке.

В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Парламент на специальном заседании 8-го мая со второй попытки избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. В этот день в стране прошли народные праздничные гуляния.