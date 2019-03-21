Четверг, 21 Марта 2019 15:27

АрмИнфо. Армения и Казахстан приступают к сотрудничеству в сфере обеспечения качества медицинского образования. Как говорится в официальном сообщении Наццентра по обеспечению качества образования, соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан Евразийским центром аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения - ECAQA (Казахстан) и Национальным центром обеспечения качества профессионального образования РА.

В рамках меморандума стороны выразили готовность развивать сотрудничество, обмениваться опытом, а также организовывать совместные мероприятия, в том числе совместную аккредитацию, исследования, лекции.

Согласно источнику, Национальный центр обеспечения качества профессионального образования представит казахским коллегам опыт в институциональном и программном аккредитовании в образовательных медицинских структурах. В свою очередь ECAQA поделится своим опытом в вопросе внедрения и применение на национальном уровне стандартов Международной федерации медицинского образования (WFME).

Отметим, что Фонд «Национальный центр обеспечения качества профессионального образования осуществляет процессы по обеспечению качества образования посредством институциональной и программной аккредитации в начальных, средних и высших учебных заведениях. Фонд нацелен оказывать содействие в создании культуры качества образования в соответствии с законодательством Армении в профессиональных образовательных учреждениях.

ECAQA – некоммерческая негосударственная организация по обеспечению качества обучения и профессиональной подготовки специалистов сферы здравоохранения. Имеет статус признанного аккредитованного органа и включен в соответствующий Реестр.