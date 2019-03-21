Четверг, 21 Марта 2019 15:26

АрмИнфо. В результате недолжной реализации госпрограммы по бюджетному субсидированию госсодействия землепользователям с целью льготного приобретения дизельного для сельскохозработ государству в 2014-15 годах был нанесен ущерб в 111.503.696 драмов.

В ходе проверок Генеральной прокуратуры на предмет реализации данное программы было выявлено, что ответственные должностные лица Министерства сельского хозяйства РА, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, не выполнили приказ правительства РА от 2003г. по регламентации субсидирования физических лиц из госбюджета.

Более конкретно, они не выполнили требования расчета нормативов минимальной выгодной цены, заложенной в основу субсидии, и согласования с Министерством финансов РА. Выяснилось, что в 2015 году решением правительства РА субсидируемая цена за 1 литр дизтоплива составила 55 драмов.

Несмотря на это обстоятельство, другим пунктом того же решения и заключенным на его основании соглашением компании-поставщику было компенсировано 88 драмов за 1 литр. В результате государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах - 104.871.558 вследствие субсидирования цены на дизтопливо дороже ее рыночной стоимости.

По факту очевидных нарушений в управлении по защите государственных интересов Генпрокуратуры РА было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 308 УК РА, предварительное следствие по которому ведется в Специальной следственной службе РА.

Более того, выяснилось, что та же схема действовала и в 2014 году, то есть правительство своим решением установило за 1 литр субсидируемого дизтоплива цену в 88 драмов, но компания-поставщик без достаточных правовых оснований поставляла 1 литр дизельного топлива по установленной в 2013 году цене в 90 драмов, т.е. на 2 драма дороже установленного. Таким образом, в 2014 году государству вследствие реализации этой схемы государству был нанесен ущерб в размере

6.632.138 драмов.

То есть в 2014 и 2015 годах в совокупности ущерб, нанесенный государству в результате реализации этих схем, составил 111.503.696 драмов. В рамках предварительного следствия по уголовному делу компания <Флеш>, поставлявшая дизтопливо в 2014-2015 годах в рамках этой программы, полностью восстановила нанесенный государству ущерб в

111.503.696 драмов.

Следствие продолжается.