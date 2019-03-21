Четверг, 21 Марта 2019 15:24

АрмИнфо.Правительство Армении на заседании 21 марта вынесло отрицательное заключение по представленному депутатами фракции "Процветающая Армения" законопроекту "О внесении изменений и дополнений в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего".

Представляя позицию правительства РА, министр обороны РА Давид Тоноян отметил, что согласно поправкам, несение боевого дежурства могут осуществлять солдаты контрактники с опытом службы не менее одного года. Между тем, как отметил министр, подготовка военнослужащих вооруженных сил Армении осуществляется в рамках учебных этапов. По приказу министра обороны в течение первых пяти месяцев осуществляется подготовка солдат-срочников к боевому дежурству. В результате этого военнослужащий получает необходимую и достаточную подготовку для несения боевых дежурств. В этом плане предложение депутатов может отрицательно сказаться как на военной подготовке военнослужащих, так и на выполняемости задач по несению боевого дежурства.

Давил Тоноян также сообщил, что Министерство обороны Армении обсуждает вопрос изменения срока службы для солдат - срочников. "В министерстве обороны обсуждается вопрос сокращения срока службы для вовлечённых в боевое дежурство солдат-срочников, и, наоборот - продления срока обязательной службы для не вовлечённых в боевое дежурство военнослужащих", - отметил Давид Тоноян.