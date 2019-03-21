Четверг, 21 Марта 2019 15:23

АрмИнфо. Партия "Сасна црер" считает "предательской" концепцию экс-министра обороны Арцаха Самвела Бабаяна о предоставлении России мандата в отношении Арцаха, в качестве решения карабахской проблемы.

Как говорится в заявлении партии, таким образом, делается попытка поставить знак равенства между карабахским, абхазским, южноосетинским, приднестровским и крымским конфликтами. Партия считает, что реализация такой модели чревата серьезными угрозами, вплоть до передачи Россией Арцаха Азербайджану.

Согласно заявлению, данный проект вписывается в последние процессы по активизации России в регионе и полному вытеснению Запада из процесса карабахского урегулирования. <Россия, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ не может прямо и открыто занять отличающуюся от единой позиции МГ позицию, поэтому свою программу реализует косвенными и опосредованными шагами>,- говорится в заявлении.

Партия подчеркивает, что мандат Арцаха в карабахском урегулировании принадлежит только Армении. <Необходимо раз и навсегда понять, что будущее двух армянских республик в консолидации в единое государство>,- говорится в заявлении.

Отметим, что экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян на днях выступил с предложением представить России мандат в отношении Арцаха, то есть признать субъектность Арцаха в отношении России. Данное предложение вызвало возмущение политических сил Арцаха.