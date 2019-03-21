Четверг, 21 Марта 2019 15:22

АрмИнфо.Руководитель Государственной контрольной службы РА Давид Санасарян рад тому, что в новой Армении Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц, как и любая другая, не скованна в своих решениях и может действовать свободно в рамках своих полномочий. Об этом он заявил 21-го марта в беседе с журналистами.

Раннее Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц, реагируя на заявление ректора ЕГУ Арама Симоняна, обнародовала решение, в котором говорилось о том, что своей деятельностью Давид Санасарян не содействовал формированию доверия и уважения к занимаемой им должности и представляемому им органу. А решение комиссии Санасарян может обжаловать в течение месяца.

Между тем, как считает Санасарян, если рассматривать деятельность Комиссии за весь период ее функционирования, станет очевидно, что, по сути, она была пассивной. И только благодаря заявлению Арама Симоняна и политике новой власти, как указал глава Госконтроля, она начала функционировать.

Решение Комиссии, как отметил Давид Санасарян, будет обжаловано. <Комиссия не должна была возбуждать производство против него. Помимо этого, по его словам, обоснования, которые легли в основу производства, не обоснованы>, - заявил он. При этом, как указал глава Контрольной службы, возможно, его некоторые заявления и были эмоциональны для госслужащего, но связано это было с тем, что ранее он не занимал госдолжностей, а занимался сугубо оппозиционной деятельностью.

На вопрос о том, не видит ли Санасарян в этом преднамеренный умысел и <не сгущаются ли над его головой черные тучи>, он заявил, что это чувство его сопровождает как минимум 10 лет, но он и сегодня продолжает делать выводы из всего происходящего.

Напомним, что Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц 26 февраля на основании заявления ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ) Арама Симоняна возбудила производство по признакам предполагаемого нарушения Санасаряном этических правил. Симонян в своем заявлении указал, что Санасарян о якобы выявленных в ЕГУ злоупотреблениях публично заявил до подведения итогов расследования в установленном законом порядке. В заявлении упоминаются также записи Санасаряна в социальной сети Facebook, которые, согласно Симоняну, были нацелены на формирование негативного отношения к ЕГУ. В заявлении Симонян назвал озвученные Санасаряном в ходе созванной в январе с.г. пресс-конференции заявления ничем иным как давлением с его стороны на правоохранительные органы.