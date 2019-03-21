Четверг, 21 Марта 2019 14:10

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 21 марта вынесло отрицательное заключение по представленному депутатами фракции "Процветающая Армения" проекту закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

По словам министра юстиции РА Артака Зейналяна, депутаты предлагают привлекать к административной ответственности премьер-министра, членов правительства, руководителей управленченских структур и дипломатических ведомств, в также частных компаний, предоставляющих общественные услуги, за воспрепятствование деятельности депутата.

Речь, в частности, идет о требовании отвечать на запросы депутата в течение двух недель, принимать участие в организованных депутатом слушаниях, возможности встречи в кратчайшие сроки с членами правительства и др. Но, как заметил Артак Зейналян, все эти вопросы оговорены как Конституцией, так и законом "О регламанте Национального Собрания". Кабинет министров страны является коллегиальным органом, и, следовательно, ответственность на нем не только административная, но и политическая.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул, что за депутатами НС РА сохораняется право осуществлять контроль за деятельностью правительства, а также использовать парламентскую трибуну для выражения своих позиций.