Четверг, 21 Марта 2019 14:07

АрмИнфо. Член Палаты представителей американского Конгресса, кандидат в президенты США Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи) в видеообращении, опубликованном Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), пообещала содействовать безопасности и процветанию Армении и Арцаха, а также призвала найти справедливое решение по вопросу Геноцида армян.

Согласно сообщению АНКА, поступившем в АрмИнфо, это первое предвыборное заявление в рамках предвыборной кампании предстоящих президентских выборов, намеченных в США в 2020 году, и касающееся армяно-американских проблем.

"Я была так благодарна тому, что в 2017 году у меня была возможность посетить Армению и Арцах, и получить более глубокое понимание проблем и возможностей, стоящих перед армянских народом", - сказала она во время двухминутного видеообращения, при этом подчеркнув, что армянская община США играет позитивную и неотъемлемую роль в жизни Соединенных Штатов уже более века.

В тоже время Габбард заявила, что гордится тем, что поддерживает и находится рядом с армянской общиной в их целях, направленных на достижение справедливости в вопросе Геноцида армян и содействия безопасности и процветанию граждан Армении и Арцаха.

В тоже время она выразила поддержку деятельности США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Но это не означает, что мы продолжим политику ложного паритета и не будем говорить честно, когда какая-либо из сторон нарушит соглашение о режиме прекращении огня. Для того, чтобы сохранить доверие в качестве беспристрастного посредника, Соединенные Штаты не должны продвигать резолюцию, которая предполагает непосредственные уступки лишь со стороны Армении или Арцаха, при отсутствии эквивалентных уступок со стороны Азербайджана. И хотя принцип уважения территориальной целостности должен соблюдаться, мы также должны отстаивать право на самоопределение для всех людей", - подчеркнула кандидат в президенты США.

Она также коснулась темы Геноцида армян в Османской империи и подчеркнула, что Геноцид должен быть признан, чтобы добиться справедливости по вопросу одного из самых вопиющих преступлений против человечества в истории.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян выразил благодарность конгрессмену Габбард за четкое информирование о своих конструктивных политических приоритетах в видеообращении, в том числе и по армяно-американской повестке.

В АНКА также сообщили, что конгрессмен Габбард получила рейтинг "A +" от ANCA в 2018 году за ее поддержку широкому кругу приоритетов армянской общины Америки, включая совместное продвижение Резолюции о Геноциде армян (H.Res.220), поддержку расширения помощи Армении и Арцаху и усилий по блокированию продаж вооружений со стороны США Турции после нападения телохранителей Эрдогана на мирных демонстрантов в 2017 году в Вашингтоне. Кроме того, Габбард была одним из трех представителей США, в ноябре 2017 года посетивших Арцах, несмотря на возражения Государственного департамента США.

В нынешнем конгрессе, она является соавтором резолюции о Геноциде армян, который в ближайшие недели будет внесен на рассмотрение конгрессменами Адамом Шиффем (D- CA) и Гасом Билиракисем (R-FL). Она также является соавтором резолюции по снятию ограничений путешествий граждан США в Арцах.