Четверг, 21 Марта 2019 14:03

АрмИнфо.Региональный совет итальянской административной области Лацио единогласно одобрил законопроект о признании исторического факта Геноцида армян в Османской империи.

Как сообщается на сайте comunitaarmena.it, законопроект в областной совет был представлен членом Совета Серджио Пироцци. В нем выражается полная солидарность с армянским народом в его борьбе за историческую справедливость и в вопросе защиты прав человека.

Издание также напоминает, что Совет Лацио стал 136 региональным советом Италии, признавшим Геноцид армян.

В этой связи Совет армянской общины Рима направил благодарственной письмо в региональный совет итальянской административной области Лацио, подчеркнув, что этот шаг искренний акт правды и солидарности с людьми, ставшими жертвами депортаций и жестоких убийств. Совет армянской общины также включил Лацио в список городов "Праведников" памяти Мец Егерна.