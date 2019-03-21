Четверг, 21 Марта 2019 13:48

АрмИнфо. Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Касым-Жомарт Токаев посетили празднование Наурыза в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Елбасы Нурсултан Назарбаев, отдавая дань великому празднику, одет в красивый коричневый чапан. Жители столицы встретили его и Президента аплодисментами и приветствиями. Елбасы дал бата молодоженам. Напомним, празднование Наурыза в столице проходит с самого утра.

Усилиями государственных органов, этнокультурных объединений столицы на территории установлены 17 юрт. В рамках Наурыз мейрамы жители и гости столицы смогут посетить не только традиционный этноаул, но и тематические музеи-юрты на территории выставочного комплекса ЭКСПО, посмотреть демонстрацию казахских национальных обрядов, насладиться театрализованными представлениями, айтысом и концертами с участием звезд казахстанской эстрады и ведущих творческих коллективов города.