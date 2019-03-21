Четверг, 21 Марта 2019 12:10

АрмИнфо. На территории Армении с 22 по 23 марта ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, с 24 по 26 марта время от времени ожидаются дожди, в высокогорных регионах в виде снега, в предгорьях и долинах в виде дождя. Юго- западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. С 24 по 26 марта температура воздуха постепенно понизится на 5-6 градусов.

В Ереване с 22 по 23 марта ожидается погода без осадков. С 24 по 26 марта время от времени ожидаются осадки. Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +8 градусов тепла.