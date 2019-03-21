Четверг, 21 Марта 2019 12:08

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил представителей курдской общины Армении с праздником Новруз. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, в поздравлении, в частности, говорится: "Новруз является одним из древнейших праздников курдов, который воспринимается как символ пробуждения природы и начало нового года.

Пусть этот весенний праздник, символизирующий новую жизнь, для представителей курдской общины Армении станет новым началом на пути к осуществлению мечтаний.

Пусть Новый год станет годом мира, взаимопонимания и новых достижений. Я желаю курдской общине Армении счастья, процветания и настойчивости для построения свободной, справедливой и процветающей страны для всех нас", - заключил Пашинян.