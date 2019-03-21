Четверг, 21 Марта 2019 11:33

АрмИнфо.Представители Ереванского офиса Международного комитета красного креста (МККК) навестили гражданина Азербайджана Ибрагимов Эльвин Ариф оглы, задержанного при попытке пересечения госграницы Армении.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни сообщила, что визит состоялся 18 марта в соответствии со стандартами международной организации, был осуществлен мониторинг условий содержания и обращения с ним.

Отметим, что 16 марта Министерство обороны Армении сообщило о задержании гражданина Азербайджана в северо-восточной пограничной зоне. Он был обнаружен, предупрежден и, ввиду отсутствия реакции на предупреждение, обезврежен. Получившему огнестрельное ранение нижней конечности Ибрагимову была оказана первая медпомощь, после чего он был перевезен в медучреждение. По факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1-й статьи 329-й (Пересечение охраняемой Государственной границы Республики Армения без установленных документов или без надлежащего разрешения) Уголовного кодекса Армении.

Азербайджанская сторона сообщает, что Ибрагимов находится на учете в психиатрической больнице Газахского района.