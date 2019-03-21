Четверг, 21 Марта 2019 11:32

АрмИнфо.Третий президент Армении, председатель Федерации шахмат Серж Саргсян пообещал выступить перед общественностью, когда придет время.

"Я выступлю, когда придет время. Когда сочту необходимым", - сказал Саргсян, отвечая на вопрос журналиста Общественного телевидения, почему после своей отставки он не делал публичных заявлений

Отметим, что Серж Саргсян посетил Дом шахмат для участия в заседании федерации.