Четверг, 21 Марта 2019 11:32

АрмИнфо.Заместитель председателя постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Ованнес Игитян 20 марта встретился с председателем Европейской бизнес-ассоциации в Армении Левоном Исраеляном и исполнительным директором Дианой Сарумовой.

Как сообщает пресс-служба парламента, гости представили деятельность и программы ассоциации, отметив, что они в основном направлены на стимулирование иностранных инвестиций, расширение и развитие европейского бизнеса, формирование благоприятной бизнес-среды в Армении.

Собеседники подчеркнули необходимость активизации деловых связей с европейскими странами.

В ходе встречи обсуждены вопросы обеспечения большей привлекательности экономического поля Армении для инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества.