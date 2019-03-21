Четверг, 21 Марта 2019 10:41

АрмИнфо. Министерство ЧС РА сообщает, что 21- го марта по положению на 10:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

В частности, согласно сообщению, закрыт Варденяцский перевал, автодорога Сотк- Карвачар труднопроходима. Всем водителям

рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах. Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех типов автомобилей.