Четверг, 21 Марта 2019 10:19

АрмИнфо.Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, координирующей реализацию положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и Документа о приоритетах партнерства между Арменией и ЕС.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, участники заседания обсудили комментарии ЕС по составленной армянской стороной

"дорожной карте" по выполнению положений Соглашения. Речь, в частности, идет о предложениях и замечаниях со стороны ЕС по сотрудничеству в сферах, как политический диалог, правосудие, миграция, энергетика, транспорт, окружающая среда и климата, а также защита прав потребителей, которые должны быть включены в проект <дорожной карты>.

Вице-премьер Мгер Григорян, подводя итоги заседания, отметил, что с учетом рекомендаций европейской стороны и итогов заседания межведомственной комиссии в кратчайшие сроки будет разработана дорожная карта, окончательный вариант которой будет представлен европейской стороне.

Напомним, что 27 ноября 2017 года в Брюсселе Армения подписала Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Документ охватывает широкий спектр политико-экономических, финансовых и гуманитарных вопросов. Соглашение является бессрочным, однако стороны могут его аннулировать, оповестив об этом в письменном виде через дипломатические каналы.

Сохраняется режим преференциального экспорта армянских товаров GSP+. Предусмотрено также укреплять сотрудничество в экономической и политической сферах, основываясь на тесных связях и общих ценностях, содействовать демократической, политической, экономической и институциональной стабильности Армении.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на доклад Еврокомиссии сообщало, что Армения получит от Европейского Союза в виде кредитов более 700 млн евро на реализацию программ реформ.