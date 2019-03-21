Четверг, 21 Марта 2019 07:47

АрмИнфо. Америабанк предлагает при осуществлении безналичных операций воспользоваться стикером Visa PaySticker, с преимуществами которого можно ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/TgrnRItN77k

Как сообщает пресс-служба банка, Visa PaySticker представляет собой липкий бесконтактный стикер, линкованный с основной платежной картой класса Electron платежной системы Visa, позволяющей бесконтактно (contactless payment) с применением технологий Visa Pay Wave осуществлять покупки и платежи.

Согласно сообщению, до 30 июня с.г. Visa Pay Sticker можно приобрести по специальному тарифу. В частности, клиенты, на карту которых поступления за последние 3 месяца составили 1.5 млн. драмов, получат стикер бесплатно. В случае поступлений в объеме 500 тыс. драмов - стикер обойдется в 1500 драмов. Visa PaySticker можно приобрести также в Америабанке в случае наличия Смарт-счета.

По данным 18-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, у Америабанка на 1 октября 2018г насчитывалось 107.3 тыс. карт, большинство которых международные с доминированием Visa - свыше 74 тыс. шт. По числу активных карт Visa Америабанк входит в TOP-5. Их количество банк увеличил в годовом разрезе на 30,1% или на 17 тыс. шт. По пластиковым транзакциям банк также закрепился в TOP-5, обеспечив за 9 месяцев 2018г объем в 146.3 млрд драмов с годовым ростом на 33,6%. Америабанк лидирует по числу собственных POS-терминалов - 2203 шт. с годовым ростом на 45,8% или на 692 шт. Америабанк входит в TOP-3 по объему карточных интернет-транзакций - 10.7 млрд драмов за 9 месяцев 2018г с годовым ростом на 69,8%. Банк выпускает и обслуживает как локальные карты ArCa, так и международные Visa и MasterCard.

Отметим, что Америабанк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами Америбанка на 1 января 2019г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%. Филиальная сеть Америабанка на эту дату насчитывает 16 подразделений, из коих 10 столичные и 6 - региональные.