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АрмИнфо. Губернатор американского штата Алабама Кэй Айви подписала прокламацию о признании Геноцида армян 1915 года. Об этом сообщается на странице Армянского национального конгресса Америки (ANCA) в соцсети Facebook.
"Губернатор Алабамы Кей Айви признала Геноцид армян. Остался только один штат (Миссисипи), которому еще предстоит должным образом признать это преступление против человечества", - отмечается в сообщении.
|Штат Алабама признал Геноцид армян в Османской Турции
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|Сурен Папикян: В общинных выборах Армении будет внедрена пропорциональная избирательная система
|Общегосударственный субботник ликвидирует 6 мусорных свалок и 447 мусорных "сугроба"
|В СК Армении проводятся следственные действия по раскрытию дела о банковском ограблении в особо крупных масштабах в Гюмри
|Министр образования: Мы сделаем все для полной ликвидации коррупции в школах
|Первым местом установки С-400 в Турции станет авиабаза вблизи Анкары
|Премьер-министр Великобритании попросила ЕС отсрочить «Брекзит» до 30 июня
|ЭСА предупреждает о плановых отключениях
|Предложение депутата от Процветающей Армении о внесении дополнений в Трудовой кодекс было раскритиковано коллегами от правящего блока "Мой шаг"
|Арманд Артон: Проведение Global Citizen Forum в Ереване направлено на повышение узнаваемости Армении
|Компания "Arton Capital" в 2019 году собирается провести форум "Мировой гражданин" в Ереване
|Число турпоездок из России в Армению выросло на 18% в 2018 году
|Владельцы обменных пунктов и ломбардов уверяют: повышение госпошлин не может способствовать экономической революции
|Прогноз: Со временем Баку будет все сложнее объяснять миру нежелание разговаривать со Степанакертом
|Валерий Семериков рассказал о том, как протекает процесс назначения нового Генсека ОДКБ
|Армения улучшила свои позиции в рейтинге самых счастливых стран мира
|Семериков: Отставка Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана не повлияет на выполнение договоренностей в ОДКБ
|Ереван заявил о намерении продолжить усилия по возвращению армян из азербайджанского плена
|Ереван: Армения и Арцах имеют потенциал как для обороны, так и для контрнаступления
|Нагдалян: В позициях Армении и Арцаха нет противоречий по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Пашинян и Медведев по телефону обсудили вопросы организации апрельского заседания Евразийского межправсовета в Ереване
|Ереван призвал не спекулировать темой Геноцида армян
|Айк Марутян раскрыл детали новых градостроительных проектов
|Аналитик: Появление России в Арцахе не нужно ни Ирану, ни Западу, ни Армении с Азербайджаном, ни самому Арцаху
|Ереван посетит председатель ПАСЕ
|Нагдалян: Армению на церемонии прощания с Месропом II Мутафяном в Стамбуле представлял постпред РА в ОЧЭС
|Глава МИД Армении посетит Африку
|Ереван по вопросу назначения Генсека ОДКБ акцентирует внимание на восполнении правовых пробелов
|Мэр Еревана начинает выходные с посещения мусорных свалок
|Защита Кочаряна опротестовала решение о продлении его ареста еще на два месяца
|Экс-замначальника Полиции Армении обвиняется в применении светозвуковых средств в отношении демонстрантов во время апрельских событий 2018 года
|Седьмые Всеармянские игры пройдут 5-17 августа в Арцахе
|Посол Армении в Австрии вручил верительные грамоты федеральному президенту Австрийской Республики
|<Лидиан>: Правительство Республики Армения приступило к независимой оценке воздействия проекта <Амулсар Голд> на окружающую среду
|ЕС готов поддержать Армению на этом важном этапе
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го марта
|Председатель Бундестага: Такой революции, как в Армении, не было в мире
|Глава МИД РА встретился с директором по вопросам восточного соседства Гендиректората ЕС
|Армения и Германия обсудили перспективы сотрудничества в области военного образования и военной медицины
|В. Матвиенко: Назарбаев - мудрый и взвешенный политик
|В Международный день клиента в офисах Beeline абонентов ждал очередной приятный сюрприз
|Пашинян: Моя запись в Facebook сигнализирует о том, что система предоставления пособий будет серьезно пересмотрена
|Гаджиев рассказал в Берлине об ожиданиях Азербайджана относительно нового руководства Армении
|Премьер-министр Армении не видит проблем в расширении состава Совбеза, но это будет не "корректно" в отношении президента и спикера парламента
|Пашинян: В настоящее время в процессе находятся коррупционные дела на сумму в 60 млрд драмов
|Премьер-министр Армении выразил уверенность в том, что предстоящие в Арцахе в 2020 году выборы пройдут в соответствии с международными нормами
|Ваге Энфиаджян послу Грузии: Любая нестабильность в регионе пагубна для всех
|Пашинян: Реформы в армии будут продолжены
|Премьер: В ближайшее время в Национальное Собрание будет представлен проект закона по пересмотру системы штрафов за нарушение ПДД
|Армения и Германия обсудили сотрудничество в оборонной сфере
|Ереван и Афины выразили готовность углублять и расширять сотрудничество
|Пашинян: Кандидатура Генсека ОДКБ не может быть определена без Армении
|Премьер-министр: Ничто не заставит меня смириться с коррупцией
|Президент Армении и декан МГУ имени М. В. Ломоносова обсудили возможности расширения деятельности ереванского филиала
|Пашинян успокоил незаконно обогатившихся чиновников: Не беспокойтесь, все нажитое незаконным путем имущество будет конфисковано
|Пашинян: Мы готовы обменять заблудившихся людей на заблудившихся, но не на убийц
|В Буэнос-Айресе будет открыт музей Геноцида армян
|Пашинян: Моя супруга не воздействует на принятие политических решений, это было бы позором
|Пашинян: В Армении будет создан Фонд содействия СМИ
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