Среда, 20 Марта 2019 20:16

АрмИнфо. Губернатор американского штата Алабама Кэй Айви подписала прокламацию о признании Геноцида армян 1915 года. Об этом сообщается на странице Армянского национального конгресса Америки (ANCA) в соцсети Facebook.

"Губернатор Алабамы Кей Айви признала Геноцид армян. Остался только один штат (Миссисипи), которому еще предстоит должным образом признать это преступление против человечества", - отмечается в сообщении.