Среда, 20 Марта 2019 19:57

АрмИнфо.Армянский национальный конгресс (АНК) Армении выражает свою обеспокоенность по поводу пакета предлагаемых правительством РА изменений в действующий Налоговый кодекс. Как говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо, отдельные его положения "бьют по интересам МСП" и частного предпринимательства.

В частности, как отмечается, новые налоговые регулировки, предложенные в рамках изменений в закон "О государственной пошлине", предполагающие 60-кратное увеличение госпошлины для ломбардов и пунктов обмена валют, с одной стороны приведут к закрытию большинства из порядка 220 пунктов обмена валюты и выведению мелких игроков из рынка, с другой - подорожанию услуг, предоставляемых клиентам кредитных учреждений. "Вызывает недоумение тот факт, что фискальные цели ставятся выше принципов экономической политики",- отмечают авторы заявления.

Напомним, что уже неделю ломбарды и пункты обмена валюты протестуют против предложенных изменений в закон "О государственной пошлине", предполагающее 60- кратное увеличение госпошлины для ломбардов и пунктов обмена валют, большинство из них закроется и порядка 1300 человек останутся не у дел. Согласно законопроекту, вместо нынешней госпошлины для ломбардов в 100 тыс. драмов (порядка $205) будет установлена планка в 6 млн. драмов (около $12,3 тыс.), а для обменных пунктов - 3 млн. драмов (около $6,1 тыс.) вместо нынешних 50 тыс. (порядка $102). Как отмечается, принятие законопроекта грозит закрытием более половины из 128 ломбардов и 200 обменных пунктов, действующих по всей стране. В итоге, сокращения ждут более чем 1300 человек, а налоговые потери госказны достигнут 900 млн. драмов (порядка $1,8 млн.). Владельцы и работники ломбардов и обменников заявляют также о неравном и несправедливом отношении к финансовым учреждениям - госпошлина обменных пунктов, принадлежащих комбанкам вырастет с 3 млн драмов до 7 млн (рост в 2,3 раза), для универсальных кредитных компаний - до 3 млн драмов с прежних 500 тыс драмов (6-кратный рост), а для ломбардов и пунктов обмена валюты ожидается, фактически 60-кратное увеличение налогового бремени. Новые регулировки, как считают представители сферы, направлены на вывод с рынка мелких игроков - кредиторов и валютных дилеров. При этом они предупреждают, что этот шаг повлечет за собой формирование "теневого рынка", который будет действовать вне поля зрения ЦБ РА.