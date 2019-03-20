Среда, 20 Марта 2019 19:55

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Касым-Жомарта Токаева в связи со вступлением в должность президента Республики Казахстан. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании, говорится: "Сердечно поздравляю Вас со вступлением в должность президента Республики Казахстан. Убежден, что Ваш богатый опыт и знания лучшим образом послужат дальнейшему развитию и прогрессу Казахстана.

Теплая дружба и взаимное уважение между нашими народами являются прочной основой для продолжительного укрепления межгосударственных отношений. Я готов тесно сотрудничать с Вами в двустороннем и многостороннем форматах для дальнейшего расширения и углубления армяно-казахстанских отношений.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья, бесконечной энергии и достижения высот на благо дружественного народа Казахстана>