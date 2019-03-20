Среда, 20 Марта 2019 19:07

АрмИнфо.В ближайшее время, когда будет представлена новая программа укрупнения общин, мы планируем внедрить пропорциональную избирательную систему. Об этом заявил министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян в ходе пресс-конференции 20 марта.

Для обеспечения целостности этой системы и правильного подхода, по его словам, акцент не должен ставиться только на партийной принадлежности. В этом ключе министр подчеркнул, что в областях, к сожалению, нет достаточно состоявшихся политических сил, а для вовлечения гражданских инициатив, политических и общественных кругов в Советы старейшин и управление общинами необходимо создать соответствующие возможности и площадку.

Подчеркнув, что каждая община должна иметь представление о своем дальнейшем развитии, Папикян отметил, что подобных общин в Армении, к сожалению, мало. <Именно это является причиной того, что мы пытаемся предать новое качество управлению общинами>, - заключил он.