Среда, 20 Марта 2019 18:55

АрмИнфо. В предстоящем 23 марта общегосударственном субботнике примут участие около 125-150 тысяч человек. Об этом сообщил министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян на встрече с журналистами.

По его словам, в этот день будет задействовано 1700 единиц техники. В результате запланированных работ будут ликвидированы 6 мусорных свалок и 447 мусорных "сугроба". Как указал министр, на сегодня в Армении есть 339 мусорных свалок, ни одна из которых не соответствует международным стандартам. "В основном, это локальные мусорные свалки, вырытые по распоряжению глав общин. Иногда их покрывают землей, а иногда - нет. Конечно, есть и такие, которые граждане сами <обустроили> вблизи оврагов, куда можно "незаметно" выкидывать мусор", - отметил министр.

Как отметил Папикян, общереспубликанский субботник даст старт ежемесячным мероприятиям, направленных на очистку всех общин Армении от мусора. " Один день в году будет объявляться общереспубликанским днем чистоты, и в этот день граждане страны будут приводить в порядок не только свои дворы, сады, но и прилегающие к их домам территории",

- сказал он. Папикян сообщил также, что правительство РА начало исследование по части структурного состава бытовых отходов, данные исследования будут осуществляться британской компанией с целью выявить, какое количество мусора ежегодно производится в Армении. "Исходя из этого, мы сможем представить реальную картину нашим партнерам, желающим вложить инвестиции в сферу вывоза и переработки мусора>, - пояснил он. При этом, как указал Сурен Папикян, необходимо пересмотреть отношение к чистоте окружающей среды в целом. "Необходимо, чтобы каждый из нас осознал: за пределами нашего дома есть территория, также находящаяся под нашей опекой. Мы должны сломать стереотипы, и понять, что вся территория нашей страны является нашей общей собственностью", - сказал он.