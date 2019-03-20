Среда, 20 Марта 2019 18:26

АрмИнфо.В следственном комитете Армении проводятся следственные действия для выялвения обстоятельств дела о краже в особо крупных размерах в Гюмри.

Как сообщает пресс-служба СК, 19 марта 2019 года в 11:30 по местному времени начальник отдела ООО "Айинкасация" в Гюмри заявил в полицию о том, что 18 марта в 12:00 из Нор-Норкского отделения одного из банков в Гюмрийский отдел ООО "Айинкасация" инкассаторами была перевезена сумма в $20.000. Однако по причине завершения рабочего дня данная сумма инкассаторами не была доставлена в банк и осталась на хранение в Гюмрийском отделении ООО "Айинкасация". На следующий день в 10:00 запечатанный мешок с указанной суммой из ООО "Айинкасация" был доставлен в банковское отделенение "Ширак", где было устанолвено, что сумма в 9 млн 700 тысяч драм, равная $20.000, была украдена, а вместо денег в мешке лежат бумаги. В СК Армении возбуждено уголовное дело по 177 статье УК РА. Ведется предварительное следствие.