Среда, 20 Марта 2019 18:25

АрмИнфо. Школы и ВУЗ-ы в Армении должны быть аполитичны. Об этом 20 марта в парламенте Армении заявил министр образования и науки Армении Араик Арутюнян, представляя результаты работы возглавляемого им министерства за прошлый год.

Он отметил, что в связи с этим попечительское советы ВУЗ-ов будут переформированы с целью их последующей аполитизации. Арутюнян заявил, что прошедшие в Армении выборы показали, что аполитизация школ с успехом завершилась. Он отметил, что было несколько случаев, которые не носили системного характера.

"Также мне хочется отметить, что коррупция в школах была ликвидирована. Да, время от времени она все же проявляется в отдельных местах, но у нас есть политическая воля и мы сделаем все возможное для полного искоренения коррупции", - заключил министр.